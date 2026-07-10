Slušaj vest

"Postoje saradnje koje prevazilaze okvire ugovora. Saradnje koje se grade vremenom, zasnovane na poverenju, međusobnom poštovanju i zajedničkoj želji za kontinuiranim razvojem i novim uspesima. Jedna od takvih saradnji je ona sa Kostasom Papanikolauom", piše u saopštenju Olimpijakosa.

Papanikolau (35) je za Olimpijakos prvi put igrao od 2009. do 2013. godine, da bi se 2016. godine vratio u klub iz Pireja.

Sa Olimpijakosom je osvojio tri titule klupskog prvaka Evrope, kao i šest trofeja u grčkom prvenstvu, pet u nacionalnom kupu i četiri u Superkupu Grčke.

"Iznad svega, međutim, delimo zajedničko putovanje puno izazova, teških trenutaka, razočaranja, vere, istrajnosti i neumornog truda. Putovanje koje nas je dovelo do velikih uspeha i daje nam snagu da nastavimo da težimo još više. ;Kostas Papanikolau nije samo kapiten našeg tima, on je sportista koji je svojim etosom, posvećenošću i takmičarskom konzistentnošću ostavio svoj trag u klubu i predstavlja referentnu tačku za sve one koji nose dres Olimpijakosa", navodi se u saopštenju grčkog kluba.

"Obnavljanje naše saradnje je prirodan nastavak zajedničkog puta koji je klubu ponudio sjajne trenutke. Sa istim vrednostima i istom ambicijom, nastavljamo zajedno, ciljajući da postignemo još više uspeha", dodaje se u saopštenju Olimpijakosa.

Grčki krilni igrač je, kao kapiten, ekipu Olimpijakosa ove godine predvodio do titule u Evroligi, u kojoj je u prošloj sezoni u proseku beležio 2,9 poena, 1,8 skokova i 1,6 asistencija.

(Beta)