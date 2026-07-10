Para je stigao u Barselonu u leto 2023. godine, kada je potpisao četvorogodišnji ugovor, da bi prošlog leta produžio saradnju do 2028. godine. Sada će ga novi ugovor zadržati u ovom klubu naredne četiri sezone.

On je prošle sezone prosečno beležio 5,6 poena i 3,4 skoka na 40 utakmica u Evroligi, što je bio napredak u odnosu na sezonu 2024/25. tokom koje je imao prosek od 4,9 poena i 2,8 skokova na 31 evroligaškom meču. ; Kada je reč o španskoj ligi, Para je imao dve uzastopne sezone sa prosekom od 8,5 poena i 4,2 skoka.