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Kako se navodi u sapštenju, obnavljanje saradnje sa 38-godišnjim bekovima šuterima Damjanom i Vojdanom Stojanovskim, bio je jedan od glavnih prioriteta uprave MZT Skoplje pred novu sezonu i taj zadatak je uspešno realizovan.

Za kapitena MZT Damjana Stojanovskog ovo će biti 14. sezona u "plavo-belom" dresu u kojoj će napasti svoju 12. šampionsku titulu sa skopskim timom, dok je za njegovog brata blizanca Vojdana šesta sezona, nakon što prvi put pridružio timu makedonskog šampiona početkom 2022. godine.

Prethodnih dana se u MZT Skoplje vratio makedonski reprezentativni bek šuter Luka Stojanovski, a angažovan je i talentovani bosanski internacionalac, centar Emir Krajinić.

Ugovor sa 13-strukim makedonskim šampionom, koji će naredne sezone igrati i Fiba Evrookupu, ;imaju još Andrej Andonoski i Marin Petkov.

(Beta)