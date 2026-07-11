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Nemački reprezentativac parafirao je trogodišnju vernost grčkom velikanu, a odmah po sletanju u Atinu, u klupskim prostorijama sačekao ga je upravo Obradović.

Lokalni mediji naveliko bruje o izuzetno emotivnom i srdačnom zagrljaju dvojice novih-starih saradnika, a mnogi podsećaju da je Bonga tokom zajedničkih dana u Beogradu bio igrač od najvećeg Željkovog poverenja i neko sa kim je iskusni strateg imao možda i najbolji odnos u ekipi.

Da je hemija među njima i dalje sjajna, potvrdio je i sam nemački košarkaš, koji je odmah po dolasku biranim rečima i pun poštovanja govorio o ponovnoj saradnji sa trofejnim stručnjakom.

- Pazi mnogo na detalje. Ako ima dobru grupu igrača koji znaju kako da igraju, on nije čovek koji će vas samo povesti ka pobedama, nego će vas povesti ka osvajanju titula. To je ono što ja mislim da je najvažnije - rekao je Bonga o Obradoviću.

1/10 Vidi galeriju Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nemački košarkaš iza sebe ima najbolju takmičarsku godinu u karijeri, tokom koje je prosečno beležio 9,9 poena i 5,6 skokova, igrajući 28 minuta po meču bez ijedne propuštene utakmice u regularnom delu sezone Evrolige. On je u ABA ligi prošle sezone imao učinak od 10,1 poena i 5,3 skoka po utakmici.

Tokom svoje četiri sezone u Evroligi, nastupajući za minhenski Bajern i Partizan, Bonga je odigrao 129 utakmica (91 kao starter) uz prosečan učinak od 7,6 poena i 4,6 skokova.

Bonga je takođe član reprezentacije Nemačke, kojoj je pomogao da osvoji Svetsko prvenstvo u košarci 2023. godine, kao i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2025. godine.