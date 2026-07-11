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Ljubitelji Denver Nagetsa prilično su zabrinuti ovog leta, s obzirom na to da je franšiza iz Kolorada do sada povukla samo jedan konkretan potez na tržištu. Podsetimo, u ekipu je stigao Marvin Begli kako bi rasteretio Nikolu Jokića, dok je tim istovremeno napustio Jonas Valančijunas. Dok navijači čekaju ozbiljnije reakcije uprave na tržištu, javnost je dodatno uzdrmala objava jedne od najvećih zvezda tima - Kem Džonson je saopštio da se povlači! Ipak, navijači mogu da odahnu, jer razlog nije kraj košarkaške karijere i stiglo je momentalno objašnjenje.

1/4 Vidi galeriju Kameron Džonson Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

O čemu je zapravo reč?

U pitanju je nesvakidašnja šala koja je preplavila društvene mreže. Naime, marketing tim Denvera odlučio je da podigne interakciju sa fanovima na viši nivo putem društvene mreže X (bivši Tviter), a glavna uloga pripala je upravo Džonsonu.

Tokom premijernog meča Nagetsa u Letnjoj ligi, Kem Džonson je bodrio saigrače sa tribina, ali je istovremeno dobio i poseban zadatak - da na jedno veče postane administrator zvaničnog X naloga Denver Nagetsa.

Kratkotrajna "karijera"

Nakon što je podelio nekoliko zanimljivih objava i privukao veliku pažnju pratilaca, usledio je "hladan tuš" i njegova poslednja, oproštajna poruka u novoj ulozi.

"Hej ljudi, zvanično se povlačim sa mesta admina. Hvala vam, bilo je zabavno, Bog vas blagoslovio", poručio je Kem Džonson, čiji je administratorski staž trajao svega nekoliko sati.

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