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Prava košarkaška bomba odjeknula je grčkim medijima nakon saznanja da Džedi Osman neće nastaviti karijeru u Evroligi, već postaje deo novog projekta solunskog PAOK-a.

Izuzetno bogata ponuda koja je stigla iz Soluna odmah je privukla pažnju i turskog košarkaša i čelnika Panatinaikosa. Da je ozvaničenje saradnje veoma blizu, tokom noći je potvrdio i prvi čovek atinskih "zelenih" Dimitris Janakopulos.

Želja za liderskom ulogom prelomila transfer

Kada je u pitanju status turskog krilnog igrača, stav kluba iz "OAKE" bio je jasan - nisu imali nameru da se odriču nijednog zvučnog imena, pa ni Osmana, osim ukoliko sami igrači ne izraze želju za odlaskom. Sa njim su sastanak održali Željko Obradović i Dimitris Janakopulos, i tom prilikom mu je srpski strateg detaljno predočio kakvu ulogu ima u planu za njega.

1/4 Vidi galeriju Džedi Osman Foto: Instagram, Profimedia, Printscreen/Instagram

Ipak, prevagnula je Osmanova lična ambicija da nastupa za tim u kojem će imati status prve zvezde i apsolutnog lidera na terenu. Upravo to mu je PAOK garantovao, što je u kombinaciji sa finansijski izuzetno unosnim ugovorom presudilo da donese odluku o selidbi u Solun.

Pitanje timske hemije i milionsko obeštećenje

Kada je ponuda predočena rukovodstvu Panatinaikosa i samom igraču koji je bio spreman da je prihvati, Željko Obradović nije po svaku cenu insistirao na njegovom ostanku. Kako prenosi grčki portal SDNA, razlog za ovakav stav leži u očuvanju timske hemije. Sa druge strane, Panatinaikos je klub koji sa lakoćom može da se nosi sa takvom situacijom, baš kao što je i Željko trener koji to ume uspešno da "ispegla".

Atinski velikan na kraju nije želeo da stoji na putu jednom od najkvalitetnijih krilnih igrača u Evropi. Kada je na sto stigla ponuda PAOK-a vredna 2.000.000 evra na ime otkupa ugovora, postalo je očigledno da su ovim ishodom sve strane prezadovoljne.

Raspodela minutaže i neutralni teren

Panatinaikos se odlično pojačao i ima ogroman napadački arsenal, što će Željku Obradoviću omogućiti da mnogo bolje i rasterećenije rasporedi minutažu igračima. Sa druge strane, Osman će u Solunu imati maksimalan igrački komfor, iako takmičarski silazi nekoliko stepenika ispod.

Vredi napomenuti i da je postojala opcija da turski reprezentativac završi u domovini, s obzirom na to da su ponude poslali Anadolu Efes i Fenerbahče. Ipak, njegova želja je bila da ostane potpuno neutralan kada je u pitanju klupska košarka u sopstvenoj zemlji.

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