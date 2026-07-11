U dresu Zvezde, Plavšić je nastupio na 22 utakmice, od kojih deset u Evroligi, gde je prosečno beležio 5,2 poena i 2,7 skokova. ; U drugom delu sezone 2024/25, Plavšić je pozajmljen Bešiktašu iz Istanbula. On je za taj klub odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima, od čega šest u Evrokupu gde je imao prosek od 8,3 poena i 4,3 skoka.