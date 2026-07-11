Dosadašnji košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić karijeru će nastaviti u Klužu, potvrdila su oba kluba.
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POSLE DVE POZAJMICE I RASTANKA SA ZVEZDOM: Uroš Plavšić pronašao novi klub
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Plavšić je u Zvezdu došao u leto 2024. godine, posle osvojene olimpijske bronze sa reprezentacijom Srbije u Parizu.
U dresu Zvezde, Plavšić je nastupio na 22 utakmice, od kojih deset u Evroligi, gde je prosečno beležio 5,2 poena i 2,7 skokova. ; U drugom delu sezone 2024/25, Plavšić je pozajmljen Bešiktašu iz Istanbula. On je za taj klub odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima, od čega šest u Evrokupu gde je imao prosek od 8,3 poena i 4,3 skoka.
Nakon povratka u Crvenu zvezdu u leto naredne godine, srpski košarkaš je zabeležio još 18 nastupa za beogradski tim, ali je krajem februara pozajmljen ekipi Bordo Sportif u drugoj ligi Turske.
Na 11 utakmica odigranih za Bordo Sportif, Plavšić je prosečno beležio 11,7 poena i 9,2 skoka.
(Beta)
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