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Tim trenera Nemanje Jovanovića savladao je u prvom kolu Grupe B Poljsku sa 84:67 (23:20, 21:18, 19:16, 21:13)

Srbija u drugom kolu u nedelju od 16 časova igra protiv Litvanije.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Poljska, Evropsko prvenstvo u ljubljani Foto: FIBA

Naš tim je, posle izjednačene prve četvrtine, u nastavku stigao i do dvocifrene prednosti. U 17. minutu rezultat na semaforu je pisalo – 40:29. Ipak, Poljaci su bolje odigrali finiš i trojkom Majevskog uhvatili priključak – 44:38.

Srbija je od starta meča uspostavila dominaciju u skoku i 40 od 44 poena postigla iz reketa. Nasuprot tome, loše je služio šut za tri poena, pošto naš tim nije pogodio nijednom iz osam pokušaja.

Najveću krizu u meču Srbija je imala početkom treće četvrtine. Poljaci su serijom 12:0 preuzeli vođstvo u 24. minutu – 46:50. Srećom, naš tim se brzo trgao i do kraja četvrtine stekao devet poena prednosti – 63:54.

Konačan udarac tim trenera Nemanje Jovanovića je zadao početkom poslednje četvrtine. Razlika je rasla iz minuta u minut, pa je Srbija daleko pre kraja osigurala sigurnu pobedu.

U izbalansiranoj minutaži kod našeg tima, igrač utakmice je bio Nikola Džepina. Postigao je 21 poen, uz 13 skokova.

Andrej Lučić je postigao 18 poena (4 skoka), a Aleksa Stojanović 12 (5 skokova).

U timu Poljske najefikasniji su bili Blažej Čapla sa 16 poena i Miloš Majevski sa 11 poena.