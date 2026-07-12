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Poznati hrvatski košarkaš Mario Hezonja proglašen je za MVP-a uvodne faze kvalifikacija za Mundobasket pošto je i ovog leta pokazao da spada u red najkvalitetnijih igrača na svetu.

Premda je izašao iz najneuspešnije sezone otkad nosi dres Real Madrida, igranje za reprezentaciju Hrvatske pokazalo se kao velika čast za Hezonju, a to je dokazao u mečevima protiv Italije, Kipra i Izraela.

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hezonja je u šest kvalifikacionih mečeva beležio u proseku 19.3 poena uz 8.3 skoka, 5.5 asistencije i 1.2 ukradene lopte.

Najviše zahvaljujući tome, Hrvatska je uvodnu fazu kvalifikacija završila sa skorom od pet pobeda i samo jednim porazom pa će sa vrlo dobrom pozicijom dočekati duele protiv Letonije, Holandije i Poljske u nastavku borbe za Mundobasket.

Podsetimo, Hezonja je početkom godine promenio i agenta, pristupivši agenciji Miška Ražnatovića pa nije isključeno da već tokom ovog leta napusti Real Madrid, iako konkretnih najava za tako nešto nema.

Kurir sport / Sportske.net