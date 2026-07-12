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Američki košarkaš Met Kostelo nije više igrač Valensije, saopštio je danas španski klub.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Valensija se od 32-godišnjeg centra oprostila putem objave na društvenoj mreži Iks (X), u kojoj mu je poželela sreću u nastavku karijere.

Kostelo je u Valensiju došao 2024. godine iz Baskonije.

Sa Valensijom je prošle sezone osvojio titulu prvaka Španije i trofej u Superkupu Španije, kao i igrao na Fajnal-foru Evrolige.

U Evroligi je prošle sezone u proseku beležio 6,2 poena, uz 39,5 odsto šuta za tri poena, i 3,8 skokova.

Španski mediji su preneli da se očekuje da će Kostelo, nakon sedam vezanih godina igranja u Španiji, karijeru nastaviti u Japanu, u ekipi Čiba Džetsa.