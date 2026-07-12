Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Reprezentacija Srbije do 20 godina zabeležila je drugu pobedu na Evropskom prvenstvu u Ljubljani.

Tim trenera Nemanje Jovanovića savladao je u drugom kolu Grupe B Litvaniju sa 79:57 (18:12, 32:9, 13:22, 16:14) i osamostalio se na vrhu tabele.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Litvanija, mladi košarkaši Foto: FIBA

Naš tim će grupni deo prvenstva završiti u ponedeljak utakmicom protiv Letonije koja je na programu od 16 časova.

Srbija je najveći deo posla u derbiju Grupe B odradila u prvom poluvremenu. Bila je to doktorska disertacija igre u odbrani, gde je naš tim sveo selekciju kao što je Litvanija na samo 21 poen.

Posebno je upečatljiva bila druga četvrtina u kojoj je naš tim napravio seriju 17:0 i u 20. minutu stekao maksimalnih 31 poen razlike - 50:19.

"Orlići" su u drugih 20 minuta, uz manje oscilacije tokom treće četvrtine, održavali visoku prednost i na kraju upisali ubedljiv trijumf.

Selektor Jovanović je pružio šansu svim igračima, a najefikasniji su bili sa po 12 poena Nikola Džepina (5 sk) i Andrej Lučić (5 sk). Poen manje je upisao Uroš Šuput (4 as), dok je sa 10 poena dvocifren bio i marko Tofoski (4 sk).

U ekipi Litvanije Mantas Juzenas je postigao 13 poena, a Jokubas Rudaitis 12.