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Dušan Alimpijević slavi trijumf Bešiktaša i prolaz u finale Evrokupa

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Srpski košarkaški trener i selektor Srbije Dušan Alimpijević produžio je ugovor sa Bešiktašem do kraja sezone 2027/28, saopštio je danas klub iz Istanbula.

"Nastavljamo zajednički put sa našim glavnim trenerom Dušanom Alimpijevićem", objavio je Bešiktaš na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

U saopštenju se navodi da je Alimpijević, koji je preuzeo ekipu u sezoni 2023/24, svojim radom osvojio poverenje kluba i navijača.

"Od dolaska u naš klub u sezoni 2023/24, naš glavni trener Dušan Alimpijević osvojio je srca naših navijača i zajednice, a uvereni smo da ćemo zajedno ostvariti još mnogo velikih uspeha. Zbog toga je Dušan Alimpijević potpisao novi ugovor koji ga za klub veže do kraja sezone 2027/28", saopštio je Bešiktaš.

Klub je srpskom stručnjaku poželeo mnogo uspeha i novih pobeda u predstojećem periodu.

Alimpijević će u narednoj sezoni predvoditi Bešiktaš u Evroligi, što će predstavljati najveći izazov za turski tim otkako je srpski trener preuzeo ekipu.