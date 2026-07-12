SELEKTOR SRBIJE OSTAJE U ISTANBULU: Alimpijević produžio ugovor sa Bešiktašem do 2028. godine
Srpski košarkaški trener i selektor Srbije Dušan Alimpijević produžio je ugovor sa Bešiktašem do kraja sezone 2027/28, saopštio je danas klub iz Istanbula.
"Nastavljamo zajednički put sa našim glavnim trenerom Dušanom Alimpijevićem", objavio je Bešiktaš na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U saopštenju se navodi da je Alimpijević, koji je preuzeo ekipu u sezoni 2023/24, svojim radom osvojio poverenje kluba i navijača.
"Od dolaska u naš klub u sezoni 2023/24, naš glavni trener Dušan Alimpijević osvojio je srca naših navijača i zajednice, a uvereni smo da ćemo zajedno ostvariti još mnogo velikih uspeha. Zbog toga je Dušan Alimpijević potpisao novi ugovor koji ga za klub veže do kraja sezone 2027/28", saopštio je Bešiktaš.
Klub je srpskom stručnjaku poželeo mnogo uspeha i novih pobeda u predstojećem periodu.
Alimpijević će u narednoj sezoni predvoditi Bešiktaš u Evroligi, što će predstavljati najveći izazov za turski tim otkako je srpski trener preuzeo ekipu.