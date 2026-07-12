"Rivalstvo je neverovatno. Postoji toksična atmosfera između dva tima. Iskreno, neverovatno je. Šteta je za grčku košarku, jer ona pati zbog toga. Finalna serija je neverovatna, ali se pretvorila u pravnu bitku, borbu na terenu i pritisak na sudije, a nekima od njih su čak i kuće bile na meti vandala. To je trebalo da bude izlog grčke košarke, a pretvorilo se u potpuni haos.", rekao je pored ostalog Francuz, aludirajući na finale grčkog prvenstva.

"Zar ti nisu rekli ko stalno ide po sudovima i podnosi prijave, a ko igra na terenu? Prvo to saznaj. Vrši se pritisak na sudije, a kuće se vandalizuju". Pa, istraži malo i saznaj. Pročitaj nešto, pogledaj na internetu ko to vandalizuje kuće. "Košarka se pretvorila u potpuni haos". Kako da se ne pretvori u haos kada igrači provociraju navijače (ovde je simulirao Furnijeovu prostačku gestikulaciju sa jednog od derbija) - kako onda da ne bude haosa? "Ne znam kako je sve to počelo". Kako je počelo? Vrati se unazad i saznaj kako je počelo. "Mrze se međusobno". Da li ih ja mrzim? Ja se smejem, ne mrzim nikoga. "Postoji priča koju ne znam". Pa, prvo nauči tu priču, pa onda dođi da razgovaramo, prijatelju. Provokacije, uvrede - to je suština. Prozivanja, uvrede – to je suština", poentirao je Janakopulos.