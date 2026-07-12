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Aktuelni selektor Srbije je od 2023. godine na klupi Bešiktaša.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Pod komandom Alimpijevića Bešiktaš se pozicionirao u sam vrh turske košarke u poslednje dve sezone, istina izmakli su mu najvažniji trofeji - osvojio je tek jedan, i to Superkup Turske 2025. godine.

Dva puta je bio u finalu Kupa Turske i dva puta zaredom igrao je finale plej-ofa. U svim pomenutim finalima je poražen. Kako bilo, ekipa i klub beleže konnstantan uspon i to je bio razlog što je uprava poverila Alimpijeviću brigu o ekipi i za naredne dve sezone.

Bešiktaš je ove sezone igrao i finale Evrokupa.

"Od dana kada se pridružio našem timu u sezoni 2023/24, naš šef stručnog štaba Dušan Alimpijević – koji je stekao naklonost naše zajednice i za koga verujemo da će zajedno sa nama ostvariti značajne uspehe – potpisao je ugovor do kraja sezone 2027/28. Želimo Dušanu Alimpijeviću izuzetan uspeh u predstojećem periodu", piše u objavi Bešiktaša.

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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir