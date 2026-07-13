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Najbolji defanzivac Evrolige Alfa Dajalo karijeru će nastaviti u NBA ligi, pošto je dogovorio jednogodišnji ugovor vredan 1,4 miliona dolara sa Denver Nagetsima, preneo je danas ESPN.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kako je objavio ESPN, pozivajući se na agente Džareda Muču i Džejvona Filipsa iz agencije 'Excel Sports Management', 29-godišnji košarkaš potpisao je garantovani ugovor sa ekipom iz Kolorada.

Dajalo u Denver stiže nakon zapaženih partija u Evroligi, gde je prošle sezone u dresu Monaka poneo priznanje za najboljeg defanzivca takmičenja.