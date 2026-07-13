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Kult igre pod obručima, koji su decenijama unazad gradile generacije naših košarkaša, ponovo je lansirao Srbiju na sam krov planete. Na šampionatu sveta za veterane pod okriljem FIBA, održanom u grčkom gradiću Lutraki, reprezentacija Srbije u kategoriji igrača starijih od 50 godina odbranila je titulu prvaka planete na neverovatno uverljiv i dominantan način. Da uspeh naših košarkaških ambasadora bude potpun, pobrinuli su se oni najstariji - ekipa "Poštara", koja se u domovinu vraća sa srebrnom medaljom u konkurenciji 70+.

Kaznena ekspedicija: Australija samlevena u finalu sa +27

Zastrašujuću silu demonstrirali su naši "pedesetogodišnjaci" tokom čitavog turnira, a kruna moćnih partija stigla je u velikom finalu. Selekcija Australije, koja do tada nije znala za poraz, prosto je zbrisana sa terena, a "kenguri" su ispraćeni kući sa čak 27 poena minusa - 79:52.

Do najsjajnijeg odličja Srbija je proprotutnjala sa maksimalnih šest pobeda i zastrašujućom prosečnom razlikom od 34,6 poena po utakmici.

Foto: Privatna arhiva

Put do svetskog trona:

Grupna faza: Italija Điove (81:43), engleski Maksibasketbal (92:53), Mongolija (108:49)

Četvrtfinale: Španija (61:35)

Polufinale: Italija Marta (76:58)

Finale: Australija (79:52)

Ovu zlatnu generaciju, koja je bez milosti rušila rivale, predvodila su brojna poznata košarkaška imena. Među njima se posebno izdvojilo jedno prezime - Ilija Jović, otac našeg aktuelnog reprezentativca i asa NBA ligaša Majami Hita, Nikole Jovića.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić i Nikola Jović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Uz njega, svetski tron su iskovali: kapiten Vladimir Sarajlić, Dejan Kijanović, Miloš Drobnjak, Zoran Maksimović, Lazar Radulović, Dragan Savić, Ivan Đaković, Zoran Stojanović, Aleksandar Radenković, Aleksandar Piperski i Dragan Petrović. Na ovom turniru sa ekipom, nažalost, zbog zdravstvenih problema nije bio tim menadžer Nebojša Mrvaljević, ali su mu igrači sa najvišeg postolja poslali najlepšu poruku podrške.

Naklon do poda za vicešampione sveta u kategoriji 70+

Podjednake aplauze i ogroman naklon zaslužuju i naši najstariji reprezentativci iz ekipe "Poštar" (kategorija 70+). Oni su, predvođeni istinskom legendom OKK Beograda i nekadašnjim prvim čovekom KSS Blažom Stojanovićem, mleli sve protivnike pred sobom sve do samog finala.

U grupnoj fazi su rutinski savladane druga selekcija SAD-a (64:35) i Litvanija (60:43). Lekcije iz košarke nastavile su se i u nokaut fazi, gde su ubedljivo poraženi Australijanci (63:41) i Italijani (64:39). Tek su u borbi za zlato naši veterani morali da čestitaju protivniku - prvoj selekciji Sjedinjenih Američkih Država, i to nakon žestoke i velike borbe koja je završena rezultatom 46:60.

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