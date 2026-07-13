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Milvoki je poražen od San Antonija rezultatom 90:80.

Bogoljub Marković je odigrao svoju treću utakmicu za Bakse u ovogodišnjoj Letnjoj ligi i na njoj je za 26 minuta postigao sedam poena. Pogodio je dva od tri šuta za dva poena i jednu trojku iz četiri pokušaja.

1/4 Vidi galeriju Mladi srpski košarkaš u dresu Milvoki Baksa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pored sedam poena imao je šest skokova i dve asistencije.

Najefikasniji u pobedi Sparsa je bio Ar Džej Dejvis sa 20 poena, a Emanuel Miler i Džakobi Gilespi su postigli po 13 poena.

U poraženom sastavu Brejdne Beris se istakao sa 26 poena.

Sledeća prilika za Markovića da pokaže šta može biće utakmica protiv Finiksa.

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