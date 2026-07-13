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Doskorašnji košarkaš Monaka potpisao je minimalni veteranski ugovor na godinu dana sa Denver Nagetsima vredan 1,4 miliona dolara, što je zanemarljiva suma u odnosu na novac koji ga je čekao u Dubaiju.

Dijalo je aktivirao NBA klauzulu u ugovoru, rešen da se oproba na najvećoj košarkaškoj sceni na svetu. Koliki je rizik preuzeo najbolje govori podatak da će mu, nakon plaćanja poreza u Americi, od ugovora ostati tek oko 700.000 dolara čiste zarade.

1/4 Vidi galeriju Alfa Dijalo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Laurent Coust / Zuma Press / Profimedia

Kako prenosi portal "Basketnjuz", sjajni košarkaš se svesno odrekao čak dva miliona dolara neto zarade za samo jednu sezonu, koliko bi inkasirao da je ostao veran klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Podsetimo, Dijalo je poneo priznanje za najboljeg odbrambenog igrača elitnog takmičenja nakon što je u protekloj sezoni prosečno beležio 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i 1,4 ukradene lopte po meču.