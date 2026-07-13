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Robinson je potpisao dvogodišnji ugovor sa španskim klubom. Ovaj 28-godišnji košarkaš stiže iz Pariza, gde je prošle sezone beležio u proseku 14,6 poena i 4,5 asistencija na 36 utakmica Evrolige što mu je bila prva sezona u ovom takmičenju.

Proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 37. kola, kada je predvodio Pariz do pobede protiv Makabija iz Tel Aviva (113:80), postigavši 25 poena i 6 asistencija, uz indeks korisnosti 35 za manje od 19 minuta na parketu.

1/3 Vidi galeriju džastin robinson Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Robinson je igrao koledž košarku na Univerzitetu Virdžinija Tek, a profesionalni debi ostvario je u NBA ligi sa Vašington Vizardsima. U NBA ligi je igrao i za Oklahomu, Milvoki, Sakramento i Detroit.