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Iako još uvek nema zvanične potvrde o tome gde nastavlja karijeru, sve je izvesnije da će iskusni krilni centar pojačati redove izraelskog Hapoela iz Tel Aviva.

Kako prenosi BasketNews, pregovori između Ledeja i Hapoela su u samoj završnici, pa se očekuje da on bude kapitalno pojačanje izraelskog tima pod košem.

Ledej iza sebe ima odličnu sezonu u dresu tima iz Grada mode. U Evroligi je prosečno beležio 13,1 poen, 4,2 skoka i 0,9 asistencija, uz visok indeks korisnosti od 15,1.

1/5 Vidi galeriju Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Posebno impresivni bili su njegovi procenti šuta, pogađao je 51,4 odsto za dva i fantastičnih 49,5 odsto van linije 6,75, čime se svrstao među najdominantnije visoke igrače u elitnom takmičenju.

Tokom svoje bogate evroligaške karijere, koju je započeo još u sezoni 2018/19, Ledej je branio boje Olimpijakosa, Žalgirisa, Partizana i u dva navrata Olimpije iz Milana. Ukupno je odigrao 225 utakmica na najvećoj evropskoj sceni, uz prosečan učinak od 11,8 poena i 4,5 skokova po meču.