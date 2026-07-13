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Godinu dana nakon prave sapunice i izmaklog potpisa za Panatinaikos, Jonas Valančijunas stiže u Evroligu.

Kako javlja litvanski Krepsinis.net, Valančijunas se vraća u domovinu i potpisaće dvogodišnji ugovor sa Žalgirisom iz Kaunasa.

Već neko vreme se govori o interesovanju Žalgirisa i nakon što je završena njegova epizoda u Denveru, priča se intenzivirala. Nije pronašao novi NBA angažman uprkos pisanjima da bi mogao u Njujork Nikse i sada će imati vrlo važnu rolu u redovima "zelenih".

1/5 Vidi galeriju Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

On je svoju karijeru počeo u timu koji slovi za najvećeg rivala upravo Žalgirisa, a reč je o Lijetovus Ritasu nakon čega se preselio u NBA ligu gde je igrao za brojne ekipe poput Memfisa, Nju Orleansa, Vašingtona, Sakramenta i na kraju Denvera.

Prošle sezone je tridesetrogodišnji centar odigrao 65 mečeva uz 8.7 poena u proseku.