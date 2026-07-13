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Košarkaški klub Fenerbahče potvrdio je danas da je Šejn Larkin novi igrač tog kluba.

Larkin, koji u Fenerbahčke stiže iz Efesa, potpisao je dvogodišnji ugovor sa novim klubom.

Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 33-godišnji košarkaš je prethodnih osam sezona proveo u Efesu.

Larkin je pomogao Efesu da osvoji dve titule u Evroligi, 2021. i 2022. godine, kao i tri trofeja u turskoj ligi, jedan Kup Turske i četiri Superkupa Turske.

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