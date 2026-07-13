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Košarka
BOMBA JE ODJKENULA! Larkin posle osam godina napustio Efes, pa potpisao za ovog evroligaškog giganta!
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Košarkaški klub Fenerbahče potvrdio je danas da je Šejn Larkin novi igrač tog kluba.
Larkin, koji u Fenerbahčke stiže iz Efesa, potpisao je dvogodišnji ugovor sa novim klubom.
Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ovaj 33-godišnji košarkaš je prethodnih osam sezona proveo u Efesu.
Larkin je pomogao Efesu da osvoji dve titule u Evroligi, 2021. i 2022. godine, kao i tri trofeja u turskoj ligi, jedan Kup Turske i četiri Superkupa Turske.
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