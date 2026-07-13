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Iako je u ponedeljak procurela informacija da je Mikael Jantunen blizu dolaska u Crvenu zvezdu, svega nekoliko časova kasnije, dogodio se preokret u celoj situaciji.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dobro obavešteni Aris Barkas i portal "Eurohoops" prenose da je Mikael Jantunen u odmaklim pregovorima sa ekipom Real Madrida.

To znači da finski centar ipak neće doći u Crvenu zvezdu i da će "kraljevski klub" uspeti da preotme crveno-belima već viđeno pojačanje.

"Šuteri su uvek na ceni", rekao je Barkas prilikom ove objave.

Jantunen se nedavno rastao sa ekipom Fenerbahčea nakon samo jedne sezone provedene u turskom klubu.

Prosečno je beležio 5,2 poena i 3,2 skoka u Evroligi.

Sa ovim timom osvojio je tursko prvenstvo i Kup.

Pre Fenera, nastupao je za Pariz, a nosio je i dresove Treviza, Ostendea i HBA u domovini.