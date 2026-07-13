REAL KRADE POJAČANJE ZVEZDI: Finac "odjavio" crveno-bele...
Iako je u ponedeljak procurela informacija da je Mikael Jantunen blizu dolaska u Crvenu zvezdu, svega nekoliko časova kasnije, dogodio se preokret u celoj situaciji.
Dobro obavešteni Aris Barkas i portal "Eurohoops" prenose da je Mikael Jantunen u odmaklim pregovorima sa ekipom Real Madrida.
To znači da finski centar ipak neće doći u Crvenu zvezdu i da će "kraljevski klub" uspeti da preotme crveno-belima već viđeno pojačanje.
"Šuteri su uvek na ceni", rekao je Barkas prilikom ove objave.
Jantunen se nedavno rastao sa ekipom Fenerbahčea nakon samo jedne sezone provedene u turskom klubu.
Prosečno je beležio 5,2 poena i 3,2 skoka u Evroligi.
Sa ovim timom osvojio je tursko prvenstvo i Kup.
Pre Fenera, nastupao je za Pariz, a nosio je i dresove Treviza, Ostendea i HBA u domovini.