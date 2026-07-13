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Naime prema informacijama iz Turske, Amerikanac je blizu dolaska na Mali Kalemegdan.

Boston je prošle sezone nastupao za Fenerbahče, sa kojim je osvojio duplu krunu a sada bi karijeru mogao da nastavi u dresu Crvene zvezde.

Pre dolaska u Evropu, Amerikanac je bio član Los Anđeles Klipersa i Nju Orleans Pelikansa, a najbolju sezonu u najjačoj ligi sveta imao je u dresu Pelikansa, kada je prosečno beležio 10,7 poena po utakmici.

U prvoj evroligaškoj sezoni nije imao veliku minutažu, ali je pokazao kvalitet kada je dobio priliku. Posebno se pamti njegova partija protiv Real Madrida, kada je ubacio 21 poen.

Prema navodima turskih medija, Bešiktaš je želeo da dovede Boston juniora, ali je problem nastao oko finansijskih uslova. Klub iz Istanbula navodno je tražio da smanji svoje zahteve za platu sa milion na oko 500.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©