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Američki košarkaš Nedž Smit novi je igrač Krke, saopštio je danas slovenački tim.

Krka - Partizan, utakmica ABA lige Foto: KK Krka/Drago Perko/kosarka.si

 Karijeru je počeo na univerzitetu Kočis, zatim je tri godine nastupao za Bojs stejt, a prvi profesionalni angažman imao je u rumunskom Piteštiju, odakle je prešao u finsku Kataju.

Smit ima 26 godina i igra na pozicijama krilnog centra i centra, a u Novo Mesto dolazi iz slovačke Prievidze.

Sa slovačkim timom osvojio je tamošnji Kup, a u FIBA Evrokupu prosečno je postizao 10,2 poena, uz 7,2 skoka i 1,9 blokada po meču.

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Krka  Izvor: ArenaSport