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Delovalo je da će ovo biti jedan od trejdova leta, ali kako prenosi dobro obavešteni novinar Šams Čanarija, ništa od tandema Džejms-Jokić.

Lebron je uvek u centru zbivanja, kada god treba da promeni klub, pa makar to bilo i sa 41 godinom. Ipak, taj klub neće biti onaj u kom igra Nikola Jokić.

"Svakog dana Lebron je bliži odluci. Informacije su mnogima poznate, razgovori sa Ričom Polom traju i ove nedelje i svi se trude da ga privuku, a ponude se slušaju. Klivlend, Majami, Golden Stejt i Minesota su opcije, sve drugo je odbio. Lebron hoće da se takmiči, hoće da napadne titulu, a ovo neće biti odluka koju vuku finansije", rekao je Šems Čaranija.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Printscreen, YouTube/Sportissimo

Očigledno superstar još uvek nije odlučio, ali definitivno zna gde ne želi.

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