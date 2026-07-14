Pred mladom reprezentacijom Srbije je nokaut faza Evropskog prvenstva.
EUROBASKET
TEŽAK ZADATAK ZA SRBIJU U NOKAUT FAZI EVROPSKOG RVENSTVA: Evo kada i protiv koga Orlići igraju u osmini finala!
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Eurobasket za košarkaše starosti do 20 godina održava se u Ljubljani.
Srbija je bila ubedljiva u grupnoj fazi gde je lako stigla do pobeda protiv Poljske, Litvanije i Letonije, ali sada je čeka nokaut faza gde put neće biti nimalo lak.
Za početak Srbija će igrati protiv Italije koja je zabeležila samo jednu pobedu u grupnoj fazi.
Srbija - Letonija, Evropsko prvenstvo za mlade košarkaše Foto: FIBA
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Ta utakmica je na programu u sredu od 20.30 časova u dvorani "Stožice".
Ukoliko pobedi Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika utakmice Izrael - Grčka dok je u polufinalu potencijalni rival Španija.
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