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Eurobasket za košarkaše starosti do 20 godina održava se u Ljubljani.

Srbija je bila ubedljiva u grupnoj fazi gde je lako stigla do pobeda protiv Poljske, Litvanije i Letonije, ali sada je čeka nokaut faza gde put neće biti nimalo lak.

Za početak Srbija će igrati protiv Italije koja je zabeležila samo jednu pobedu u grupnoj fazi.

Srbija - Letonija, Evropsko prvenstvo za mlade košarkaše Foto: FIBA

Ta utakmica je na programu u sredu od 20.30 časova u dvorani "Stožice".

Ukoliko pobedi Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika utakmice Izrael - Grčka dok je u polufinalu potencijalni rival Španija.

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