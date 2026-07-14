Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Eurobasket za košarkaše starosti do 20 godina održava se u Ljubljani.

Srbija je bila ubedljiva u grupnoj fazi gde je lako stigla do pobeda protiv Poljske, Litvanije i Letonije, ali sada je čeka nokaut faza gde put neće biti nimalo lak.

Za početak Srbija će igrati protiv Italije koja je zabeležila samo jednu pobedu u grupnoj fazi.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Letonija, Evropsko prvenstvo za mlade košarkaše Foto: FIBA

Ta utakmica je na programu u sredu od 20.30 časova u dvorani "Stožice".

Ukoliko pobedi Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika utakmice Izrael - Grčka dok je u polufinalu potencijalni rival Španija.

Bonus video: