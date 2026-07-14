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Iako je ekipa Finiksa nanela novi poraz njegovim Milvoki Baksima (95:88), Marković ima razloga da bude izuzetno zadovoljan sopstvenim izdanjem.

1/5 Vidi galeriju Bogoljub Marković Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

On je na terenu proveo 27 minuta i za to vreme ubacio 16 poena, uz odličan šut sa distance gde je pogodio četiri trojke iz sedam pokušaja, a svom učinku je dodao i osam uhvaćenih lopti.

U taboru poraženih Milvokija efikasniji od Srbina bio je samo Brejden Buris, koji je meč završio sa 23 poena i šest asistencija.

Priliku da poprave utisak i upišu prvu pobedu na turniru Baksi će imati u noći između srede i četvrtka, kada u svom četvrtom nastupu igraju protiv Šarlota.