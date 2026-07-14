PARTIZAN PRVI PUT PROTIV ŽELJKA, MNOGO BRŽE NEGO ŠTO SMO MISLILI! Evroliga će da sačeka, evo kada crno-beli idu na Obradovića i Panatinaikos
Raspored za novu sezonu Evrolige bi trebalo da se pojavi uskoro i tada ćemo saznati u kom kolu će crno-beli igrati protiv Panatinaikosa.
Željko Obradović je, podsetimo, u prvom delu prethodne sezone odlučio da napusti Partizan nakon čega je napravio pauzu do kraja sezone, a potom prihvatio ponudu Panatinaikosa da ponovo preuzme taj tim nakon što je raskinuta saradnja sa Erginom Atamanom.
Na prvi okršaj Partizana i Panatinaikosa otkako je Obradović stigao u Atinu čekaćemo mnogo kraće od očekivanog.
Raspored Evrolige nije poznat, ali izvesno je da će do utakmice doći i pre početka ovog takmičenja.
Partizan će učestvotati na prestižnom turniru Pavlos Janakopulos koji se održava u čast legendarnog vlasnika Panatinaikosa.
Ovaj turnir obično zauzme mesto u septembru, pred početak nove sezone, a tako će biti i ove godine.
Grčki portal SDNA je objavio spisak učesnika.
Pored Panatinaikosa na turniru bi trebalo da igraju Partizan, PAOK koji vodi Andrea Trinkijeri i Bešiktaš koji vodi Dušan Alimpijević.
Definitivno zanimljiva imena, a očekuje se i zanimljivi turnir iako se radi o pripremnom periodu.
Bonus video: