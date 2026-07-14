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Nekadašnji košarkaš Partizana je sa izraelskim klubom potpisao dvogodšnji ugovor.

Ovaj 32-godišnji košarkaš u Hapoel stiže iz Milana, gde je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 13,1 poen i 4,2 skoka na 30 utakmica. Pomogao je Milanu da osvoji "duplu krunu" u Italiji 2026. godine. Tokom svoja dva mandata u Milanu, Ledej je takođe pomogao svom bivšem timu da osvoji još jedan trofej Kupa Italije 2021. godine.

Ledej je igrao koledž košarku za Univerzitet Južna Florida i Univerzitet Virdžinija Tek, a profesionalnu karijeru je započeo u izraelskom Hapoel Galil Gilboi.

1/5 Vidi galeriju Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U Evroligi je debitovao u dresu grčkog Olimpijakosa, a nastupao je i za litvanski Žalgiris i za Partizan. Ledej je sa Žalgirisom osvojio "duplu krunu" u Litvaniji 2020. godine, dok je sa Partizanom podigao trofej ABA lige 2023. godine.

Na 226 utakmica u Evroligi sa Olimpijakosom, Žalgirisom, Partizanom i Milanom, Ledej je sakupio 2.662 poena, 1.023 skoka i ukupan indeks korisnosti od 3.174. Četiri puta je proglašavan za najkorisnijeg igrača (MVP) kola, tri puta u dresu Milana i jednom sa Olimpijakosom.