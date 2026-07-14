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Kurir nastavlja da pomera granice i postavlja nove standarde u kreiranju video sadržaja. Sa ponosom vam predstavljamo naš najnoviji projekat – podkast „1 na 1“, koji donosi osveženje na domaću medijsku scenu.

Zaboravite na uštogljene televizijske studije i klasične razgovore. Kurir vas vodi pravo u teretanu, na mesto gde nema glume i gde padaju sve maske! Kroz intenzivne razgovore o sportu, napornim treninzima, usponima i padovima u karijeri, ali i o surovim životnim lekcijama, vodiće neko ko je sjajno spaja tegove i mikrofon – Ivana Martinović.

Naša prepoznatljiva voditeljka će u specifičnom ambijentu, među tegovima i na spravama, izvući iz svojih sagovornika ono što do sada nigde nisu ispričali. Očekujte potpuno drugačiji pristup javnim ličnostima i temama koje zanimaju Srbiju i region.

Prvi gost: Ekskluzivno sa Milanom Gurovićem

Čast da probije led u premijernoj epizodi pripala je legendarnom košarkaškom asu. Milan Gurović sedi prekoputa Ivane u prvoj epizodi Kurirovog podkasta!

Čovek bez dlake na jeziku, poznat po svom borbenom duhu i karijeri prepunoj trofeja, govoriće o stvarima o kojima je do sada ćutao. Očekuje vas brutalno iskren razgovor koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Premijera: Ove srede u 20:00h

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite prvu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!