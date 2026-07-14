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NBA leto u znaku je trejdova, a najveća pažnja i dalje je usmerena ka raspletu situacije oko Lebrona Džejmsa. Ipak, dok se čeka odluka jednog od najvećih košarkaša svih vremena, u ligi se uveliko planira naredna sezona.

Majami Hit se nalazi među najaktivnijim ekipama na tržištu, a prema pisanju američkih medija, uprava razmatra još jedan veliki potez. Nakon što je tim pojačao ambicije za narednu sezonu dolaskom Janisa Adetokumba, pojavile su se informacije da bi na Floridu mogao da stigne i iskusni šuter Klej Tompson.

NBA insajder Evan Sideri navodi da bi Dalas Maveriksi za četvorostrukog NBA šampiona mogli da traže paket u kojem bi se našao srpski reprezentativac Nikola Jović, uz izbor prve runde na jednom od narednih draftova.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takav scenario bio bi jedno od najvećih iznenađenja ovog leta. Jović ima svega 23 godine i smatra se jednim od igrača sa najvećim razvojnim potencijalom u ekipi Majamija, dok je Tompson već veteran sa 36 godina, koji ulazi u završnicu svoje bogate karijere.

Posebno iznenađuje činjenica da je Jović nedavno produžio ugovor sa Hitom. Srpski košarkaš je prema izveštajima potpisao ugovor prema kojem bi za četiri godine trebalo da zaradi 62 miliona dolara. Upravo zbog toga, mnogi smatraju da bi njegova eventualna razmena nedugo nakon potpisa predstavljala veoma neočekivan potez čelnika.

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