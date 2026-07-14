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Ekipa Limana osvojila je šampionsku titulu na "Quest 3x3" međunarodnom turniru koji je održan na terenu Đačkog igrališta u Novom Sadu, saopšteno je danas.

Liman je u finalu pobedio ekipu Srbija MIX sa 20:18.

Šampionski tim Limana na ovom turniru činili su Nemanja Žigon, Dušan Popović, Mihailo Vasić i Andrija Milutonović, koji je proglašen za MVP-ija turnira. Turnir je održan u organizaciji proslavljenog srpskog basketaša Dušana Buluta i BG 3X3 League, a pobednik je obezbedio plasman na na najprestižniji FIBA turnir, World Tour koji će se održati u glavnom gradu Bahreina, Manami.

"Pune tribine, navijanje i neverovatna energija publike vratili su na 'Đačko' atmosferu po kojoj su novosadski tereni oduvek bili poznati", sumirao je utiske Bulut.

1/6 Vidi galeriju Dušan Bulut Foto: Privatna arhiva, Tim Heitman / Getty images / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia

"Turnir je još jednom potvrdio status Novog Sada kao jednog od najvažnijih centara svetskog 3x3 basketa, simbolično vrativši ovaj sport na teren na kojem je, pre tri decenije, počela jedna od najznačajnijih domaćih priča", konstatovao je Bulut.

On je najavio nastavak bogatog 3x3 basket leta u Novom Sadu. Već u petak, 17. jula, biće održan još jedan međunarodni turnir za igrače do 23 godine, koji će ujedno biti četvrti turnir ovog leta i deo tradicionalnog kampa Dušana Buluta, koji se u Novom Sadu organizuje od 2018. godine.

Kurir Sport / Beta

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