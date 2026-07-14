NENAD KRSTIĆ DIGAO GLAS! Osuo je ŽESTOKU PALJBU po organizatorima Evropskog prvenstva: "Iznenađen sam!"
Mladi košarkaši Srbije (U20) dominantno su završili grupnu fazu Evropskog prvenstva u Sloveniji, ali pred osminu finala protiv Italije pažnju javnosti privukle su zakulisne odluke organizatora.
Srbija u nokaut fazu ulazi sa maksimalnim učinkom i kao lider svoje grupe, što joj je u sredu od 20:30 časova donelo duel protiv selekcije Italije. Međutim, umesto da kao prvoplasirani tim ima povlašćen status, našu reprezentaciju sačekalo je neprijatno iznenađenje kada je u pitanju satnica i dvorana u kojoj će se igrati ovaj važan meč.
Ovim povodom oglasio se potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, legendarni Nenad Krstić, koji nije krio nezadovoljstvo odlukama domaćina turnira.
"Nosioci grupa moraju imati bolji tretman"
Nekadašnji kapiten našeg državnog tima najpre se osvrnuo na sjajne partije naših momaka, a potom oštro kritikovao čelnike takmičenja u Ljubljani:
"Izuzetno sam zadovoljan partijama koje naši momci pružaju i maksimalnim skorom u grupi. Ipak, moram da kažem da me je prilično iznenadila odluka organizatora da utakmicu osmine finala protiv Italije igramo u maloj dvorani Stožice i to u terminu od 20:30 časova. Dosadašnja praksa i iskustvo nalažu da pobednik grupe ima daleko bolji termin. To je posebno važno kada se uzme u obzir da naš potencijalni rival u četvrtfinalu, koji je pritom završio kao drugi ili treći u svojoj grupi, svoj meč igra nekoliko sati ranije."
Čudne rokade sa dvoranama u Ljubljani
Krstić je ukazao na nelogičnosti koje prate našu selekciju od samog početka šampionata Starog kontinenta:
"Prema prvobitnim najavama i informacijama koje su stigle do nas, planirano je bilo da na teren izađemo od 16 časova u velikoj dvorani. Zaista je simptomatično to što smo turnir otvorili u maloj dvorani, potom prešli u veliku, da bi nas sada ponovo vratili u manju salu. Svi ostali prvoplasirani timovi dobili su znatno povoljnije termine od nas. Ipak, bez obzira na sve, nama je u ovom trenutku najbitnije da ekipa sačuva neophodan mir pred ključne borbe i da nastavi da predstavlja našu zemlju na najbolji mogući način, baš kao što je to činila i do sada."
Cilj je jasan - plasman u četvrtfinale
I pored svih vansportskih kalkulacija i otežavajućih okolnosti, izabranici Srbije potpuno su fokusirani na ono što ih čeka na parketu. Sa ogromnom dozom samopouzdanja i pobedničkim mentalitetom, "orlići" dočekuju početak eliminacione faze.
Podsećamo, borba za četvrtfinale između Srbije i Italije na programu je u sredu sa početkom u 20:30 časova u Ljubljani.
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