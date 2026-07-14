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Mladi košarkaši Srbije (U20) dominantno su završili grupnu fazu Evropskog prvenstva u Sloveniji, ali pred osminu finala protiv Italije pažnju javnosti privukle su zakulisne odluke organizatora.

Srbija u nokaut fazu ulazi sa maksimalnim učinkom i kao lider svoje grupe, što joj je u sredu od 20:30 časova donelo duel protiv selekcije Italije. Međutim, umesto da kao prvoplasirani tim ima povlašćen status, našu reprezentaciju sačekalo je neprijatno iznenađenje kada je u pitanju satnica i dvorana u kojoj će se igrati ovaj važan meč.

Ovim povodom oglasio se potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, legendarni Nenad Krstić, koji nije krio nezadovoljstvo odlukama domaćina turnira.

1/7 Vidi galeriju Nenad Krstić Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj, Screenshot, Petar Aleksić

"Nosioci grupa moraju imati bolji tretman"

Nekadašnji kapiten našeg državnog tima najpre se osvrnuo na sjajne partije naših momaka, a potom oštro kritikovao čelnike takmičenja u Ljubljani:

"Izuzetno sam zadovoljan partijama koje naši momci pružaju i maksimalnim skorom u grupi. Ipak, moram da kažem da me je prilično iznenadila odluka organizatora da utakmicu osmine finala protiv Italije igramo u maloj dvorani Stožice i to u terminu od 20:30 časova. Dosadašnja praksa i iskustvo nalažu da pobednik grupe ima daleko bolji termin. To je posebno važno kada se uzme u obzir da naš potencijalni rival u četvrtfinalu, koji je pritom završio kao drugi ili treći u svojoj grupi, svoj meč igra nekoliko sati ranije."

Čudne rokade sa dvoranama u Ljubljani

Krstić je ukazao na nelogičnosti koje prate našu selekciju od samog početka šampionata Starog kontinenta:

"Prema prvobitnim najavama i informacijama koje su stigle do nas, planirano je bilo da na teren izađemo od 16 časova u velikoj dvorani. Zaista je simptomatično to što smo turnir otvorili u maloj dvorani, potom prešli u veliku, da bi nas sada ponovo vratili u manju salu. Svi ostali prvoplasirani timovi dobili su znatno povoljnije termine od nas. Ipak, bez obzira na sve, nama je u ovom trenutku najbitnije da ekipa sačuva neophodan mir pred ključne borbe i da nastavi da predstavlja našu zemlju na najbolji mogući način, baš kao što je to činila i do sada."

Cilj je jasan - plasman u četvrtfinale

I pored svih vansportskih kalkulacija i otežavajućih okolnosti, izabranici Srbije potpuno su fokusirani na ono što ih čeka na parketu. Sa ogromnom dozom samopouzdanja i pobedničkim mentalitetom, "orlići" dočekuju početak eliminacione faze.

Podsećamo, borba za četvrtfinale između Srbije i Italije na programu je u sredu sa početkom u 20:30 časova u Ljubljani.

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