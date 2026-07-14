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Ekipa Limana osvojila je šampionsku titulu na Quest 3x3 međunarodnom turniru koji je održan na terenu čuvenog Đačkog igrališta u Novom Sadu.

U izuzetno uzbudljivom finalnom meču Liman je pobedio ekipu Srbija MIX rezultatom 20:18, a šampionski tim Limana na ovom turniru činili su: Nemanja Žigon, Dušan Popović, Mihailo Vasić i Andrija Milutinović, koji je proglašen za MVP-ija turnira.

1/4 Vidi galeriju Quest 3x3 u organizaciji Dušana Buluta Foto: Privatna arhiva, Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic

Quest je održan u organizaciji našeg proslavljenog basketaša Dušana Buluta i BG 3X3 League, a pobednik je obezbedio plasman na na najprestižniji FIBA turnir - World Tour koji će se održati u glavnom gradu Bahreina – Manami.

„Pune tribine, navijanje i neverovatna energija publike vratili su na „Đačko” atmosferu po kojoj su novosadski tereni oduvek bili poznati“, zadovoljno je sumirao utiske Dušan Bulut i potom dodao:

„Turnir je još jednom potvrdio status Novog Sada kao jednog od najvažnijih centara svetskog 3x3 basketa, simbolično vrativši ovaj sport na teren na kojem je, pre tri decenije, počela jedna od najznačajnijih domaćih priča“, konstatovao je Bulut.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka finalnog dana bila je ceremonija posvećena pionirima novosadskog basketa.

„Tačno tri decenije nakon nastupa na Svetskom prvenstvu u Budimpešti, kada su osvojili treće mesto, pred publikom na „Đačkom" igralaištu ponovo su se okupili Igor Beljanski, Milenko Berić, Miloš Kovačević i trener Vule Kešelj, dok je Mihajlo Delić bio opravdano odsutan. Njima su uručeni svečani sakoi po ugledu na one koji se dobijaju za ulazak u NBA kuću slavnih u Springfildu. To je bio naš način da se zahvalimo toj legendarnoj generaciji koja je pokazala da velike priče mogu da počnu na jednom gradskom terenu, među prijateljima i uz loptu“, Istakao je Bulut.

On je najavio nastavak bogatog 3x3 basket leta u Novom Sadu. Već u petak, 17. jula, biće održan još jedan međunarodni turnir za igrače do 23 godine, koji će ujedno biti četvrti turnir ovog leta i deo tradicionalnog kampa Dušana Buluta, koji se u Novom Sadu organizuje od 2018. godine.