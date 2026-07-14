Košarkaški klub Beč imenovao je Dragana Bajića za novog glavnog trenera uoči sezone 2026/27, saopštio je austrijski klub.
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NOVI IZAZOV ZA DRAGANA BAJIĆA: Srpski stručnjak seo na klupu Beča
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Bajić će na klupi naslediti Majka Kofina, koji je predvodio ekipu tokom prošle sezone.
Iskusni stručnjak prošle godine obavljao je funkciju sportskog direktora Beča, a sada se vraća trenerskom poslu i preuzima vođenje prvog tima.
Bajić je najveće uspehe ostvario je na klupi Igokee, koju je godinama predvodio do najboljih rezultata u istoriji kluba. Sa ekipom iz Laktaša osvojio je više domaćih trofeja i učvrstio status Igokee kao jednog od najkonkurentnijih klubova u regionalnom takmičenju.
Vrhunac njegove trenerske karijere bila je sezona 2020/21, kada je Igokeu odveo do polufinala ABA lige, zbog čega je proglašen za najboljeg trenera regionalnog takmičenja.
(Beta)
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