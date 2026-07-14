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Bajić će na klupi naslediti Majka Kofina, koji je predvodio ekipu tokom prošle sezone.

Iskusni stručnjak prošle godine obavljao je funkciju sportskog direktora Beča, a sada se vraća trenerskom poslu i preuzima vođenje prvog tima.

Bajić je najveće uspehe ostvario je na klupi Igokee, koju je godinama predvodio do najboljih rezultata u istoriji kluba. Sa ekipom iz Laktaša osvojio je više domaćih trofeja i učvrstio status Igokee kao jednog od najkonkurentnijih klubova u regionalnom takmičenju.

Vrhunac njegove trenerske karijere bila je sezona 2020/21, kada je Igokeu odveo do polufinala ABA lige, zbog čega je proglašen za najboljeg trenera regionalnog takmičenja.

(Beta)

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