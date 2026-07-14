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Paskval (53) potpisao je trogodišnji ugovor, koji važi do kraja sezone 2028/29.

Iskusni stručnjak u Dubai dolazi iz Barselone, gde je tokom kratkog drugog mandata od novembra 2025. godine predvodio ekipu do finala prvenstva Španije i plej-in faze Evrolige.

Najveće uspehe ostvario je tokom prvog boravka u Barseloni, koju je vodio od 2008. godine. Sa katalonskim klubom pet puta je igrao na završnom turniru Evrolige, a 2010. osvojio je titulu prvaka Evrope. Iste sezone proglašen je za najboljeg trenera Evrolige i postao prvi španski stručnjak posle tri decenije koji je osvojio elitno evropsko takmičenje.

Sa Barselonom je osvojio i četiri titule prvaka Španije, kao i tri Kupa kralja.

Posle odlaska iz Barselone vodio je Panatinaikos, sa kojim je osvojio dve uzastopne titule prvaka Grčke i Kup Grčke 2017. godine, a zatim je pet sezona bio trener Zenita iz Sankt Peterburga. Sa ruskim klubom osvojio je VTB ligu 2022. godine i Kup Rusije 2024, dok je 2021. stigao do plej-ofa Evrolige.

Paskval u Evroligi ima učinak od 256 pobeda i 129 poraza, uz procenat uspešnosti od 66,5 odsto. Zajedno sa Dimitrisom Itudisom drži rekord kao trener koji je najbrže stigao do 100 pobeda u Evroligi, pošto su obojica do tog učinka došli posle 124 utakmice.

(Beta)