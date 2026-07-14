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Unikaha je u svom saopštenju samo navela da je sa 27-godišnjim litvanskim krilnim igračem postigla dogovor za sledeću sezonu, bez otkrivanja ostalih detalja njegovog ugovora.

Brazdeikis je 18. juna napustio Žalgiris, u koji se vratio 2024. godine, a u prethodnoj sezoni u Evroligi je u proseku beležio 4,8 poena i 1,9 skokova.

U Žalgirisu je već igrao u sezoni 2022/23, pre nego što je otišao u Olimpijakos. Profesionalnu karijeru započeo je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), u kojoj je nastupao za ekipe Njujorka, Filadelfije i Orlanda.

(Beta)