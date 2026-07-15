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Milan Gurović otvorio je dušu u prvoj epizodi podkasta Kurira "1 na 1". Legendarni as govorio je otvoreno na brojne teme, a posebno je bilo zanimljivo odbijanje i jedno "ne" koje danas sigurno ne bi izgovorio.

- Takav čovek i takav klub se ne odbijaju. Danas bih bez razmišljanja prihvatio, ali tada mi ponos nije dozvoljavao. I dan danas ima problem s tim... - rekao je između ostalog Gurović.

Pogledajte u tizeru na koga je Milan mislio, a celu epizodu ne propustite večeras na YouTube Kurira.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Premijera: Sreda, 15.7.2026. u 20:00h

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite prvu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!