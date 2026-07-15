Slušaj vest

Milan Gurović otvorio je dušu u prvoj epizodi podkasta Kurira "1 na 1". Legendarni as govorio je otvoreno na brojne teme, a posebno je bilo zanimljivo odbijanje i jedno "ne" koje danas sigurno ne bi izgovorio.

- Takav čovek i takav klub se ne odbijaju. Danas bih bez razmišljanja prihvatio, ali tada mi ponos nije dozvoljavao. I dan danas ima problem s tim... - rekao je između ostalog Gurović.

Pogledajte u tizeru na koga je Milan mislio, a celu epizodu ne propustite večeras na YouTube Kurira. 

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Premijera: Sreda, 15.7.2026. u 20:00h

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite prvu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!

Ne propustiteZabava„1 NA 1 GYMCAST“: NOVI PODKAST NA KURIROVOM JUTJUB KANALU – svake druge srede od 20 sati
PR 1 na 1.jpg
Košarka"ZAŠTO SI ISKOMPLEKSIRAN KAO TRENER?!" Legendarni košarkaš i navijač Crvene zvezde brutalno udario na Sašu Obradovića
Saša Obradović
Evroliga"TOG JAGA NE MOGU OČIMA DA VIDIM" Legendarni as Zvezde žestoko opleo po plejmejkeru crveno-belih: Ne znam zašto on ima toliko prostora da igra!
Jago dos Santos
KošarkaMILAN GUROVIĆ POMENUO ŽELJKA OBRADOVIĆA, PA BRUTALNO PROZVAO IGRAČE: Idi na šah i balet ako ti to smeta!
Željko Obradović
Evroliga"ZVEZDA IMA NAJTALENTOVANIJEG U GENERACIJI, A NIJE NI U ROSTERU" Nazvao večite "grobnicom za talente", pa jasno poručio: Stojim iza svega što sam rekao!
Ognjen Radošić

02:19
"POKAZAO SAM TRI PRSTA U CENTRU USTAŠKOG POKRETA" Milan Gurović u emisiji "Neispričano" otkriva: Na zidu slika Ante Pavelića - na mojoj ruci Čiča Draža! Izvor: Kurir televizija