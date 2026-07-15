LEGENDARNI KOŠARKAŠ REKAO "NE" ŽELJKU OBRADOVIĆU! Žoc ga lično zvao i ponudio mu brutalan ugovor, on ga bez razmišljanja ODBIO!
Panatinaikos je rešio da potpuno promeni ploču nakon katastrofalne sezone i ispadanja od Valensije. Kontroverzni gazda Dimitris Janakopulos je odmah uručio otkaz Erginu Atamanu i vratio Željka Obradovića kako bi ponovo pokrenuo klub.
Međutim, ni povratak legendarnog Žoca nije pomogao "zelenima" da dovedu Rikija Rubija, koji je bio velika želja čuvenog trenera.
Iako ga je srpski stručnjak lično zvao i nudio mu 900.000 evra po sezoni, što je daleko više od onoga što prima u Huventudu, iskusni španski plejmejker je odbio tu ponudu.
Rubio uskoro puni 36 godina i nakon što se dva puta vraćao na parket zbog problema sa mentalnim zdravljem, apsolutni prioritet mu je porodica i život u domovini. Želja za mirom u Badaloni bila je jača od ogromnog ugovora iz Atine i saradnje sa najtrofejnijim evropskim trenerom.