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Panatinaikos je rešio da potpuno promeni ploču nakon katastrofalne sezone i ispadanja od Valensije. Kontroverzni gazda Dimitris Janakopulos je odmah uručio otkaz Erginu Atamanu i vratio Željka Obradovića kako bi ponovo pokrenuo klub.

Međutim, ni povratak legendarnog Žoca nije pomogao "zelenima" da dovedu Rikija Rubija, koji je bio velika želja čuvenog trenera.

Riki Rubio Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Twitter/FCBbasket, EPA/MARISCAL

Iako ga je srpski stručnjak lično zvao i nudio mu 900.000 evra po sezoni, što je daleko više od onoga što prima u Huventudu, iskusni španski plejmejker je odbio tu ponudu.

Rubio uskoro puni 36 godina i nakon što se dva puta vraćao na parket zbog problema sa mentalnim zdravljem, apsolutni prioritet mu je porodica i život u domovini. Želja za mirom u Badaloni bila je jača od ogromnog ugovora iz Atine i saradnje sa najtrofejnijim evropskim trenerom.

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Grobari, Željko Obradović, podrška navijača Izvor: Kurir