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Laprovitola (35), koji igra na poziciji beka, vraća se u klub za koji je nastupao od 2017. do 2019. godine.

Tokom prvog mandata u Huventudu odigrao je 55 zvaničnih utakmica. U prvoj sezoni bio je jedan od ključnih igrača u borbi za opstanak, dok je u sezoni 2018/19 predvodio tim do odličnih rezultata i proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) španske ACB lige.

Te sezone u proseku je beležio 17,1 poen, 6,4 asistencije i indeks korisnosti 17,7.

Posle odlaska iz Badalone nastupao je za Real Madrid i Barselonu.

U saopštenju Huventuda navodi se da povratak Laprovitole predstavlja jednu od "najposebnijih vesti u novijoj istoriji kluba" i da će iskusni argentinski reprezentativac naredne tri sezone nositi zeleno-crni dres.

(Beta)