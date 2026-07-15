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Tim trenera Nemanje Jovanovića bio je dominantan protiv Italije u osmini finala, pa će u borbi za polufinale igrati protiv Grčke.

Ta utakmica je na programu u četvrtak, a tačan termin će biti naknadno određen.

Srbiji nije trebalo puno vremena da nametne svoj ritam i da počne da pravi razliku. Sredinom prve četvrtine naš tim je poveo sa 15:8, a u 9. minutu je stigao do prve dvocifrene prednosti – 24:14.

Srbija je do sredine druge četvrtine održavala dvocifrenu prednost, da bi mali pad u igri isledio u tom periodu. Italija je za dva minuta napravila seriju 9:1 i približila se na šest poena prednosti – 36:30. Ipak, to je bilo kratkog daha. Naš tim je zaigrao daleko angažovanije u odbrani, pa je u preostalih pet minuta primio samo dva poena, a postigao 14 i na poluvreme otišao sa velikih 18 poena viška – 50:32.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Letonija, Evropsko prvenstvo za mlade košarkaše Foto: FIBA

Briljantno je naš tim odigrao treću četvrtinu. Kako u odbrani, gde je primio samo 11 poena, tako i u napadu. Na isteku 30. minuta Srbija je stigla do najubedljivijih plus 31 – 74:43.

U poslednjih deset minuta naš tim je rutinski održavao visoku prednost.

Andrej Lučić je bio najefikasniji sa 17 poena (3 sk, 4 as). Mitar Bošnjaković je postigao 12 poena (6 sk, 5 as), a Uroš Šuput 10 (3 sk, 3 as).