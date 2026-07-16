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Prva epizoda Kurirovog podkasta "1 na 1", koja je sinoć premijerno emitovana na Jutjub kanalu Kurira, donela je iskren i emotivan razgovor sa proslavljenim košarkašem Milanom Gurovićem.

Bez zadrške je govorio o usponima i padovima u karijeri, porodici, vaspitanju dece, kontroverzama koje su ga pratile, ali i jednoj odluci zbog koje, kako kaže, nikada nije zažalio.

O životu posle košarke

U premijernoj epizodi novog Kurirovog podkasta "1 na 1", koji će se emitovati dva puta mesečno, svake druge srede na Jutjub kanalu Kurira, Milan Gurović otvorio je dušu i govorio o temama o kojima se godinama spekulisalo.

Jedan od najuspešnijih srpskih košarkaša prisetio se odlaska u Grčku sa samo 15 godina, uspeha koje je ostvario u Evropi i reprezentaciji, ali i neostvarenih snova zbog kojih i danas oseća žal.

Kako je rekao, najveće kajanje u karijeri nije vezano za promašeni šut ili izgubljenu utakmicu, već za transfer koji nikada nije realizovan.

- Kajem se samo što nisam otišao u Panatinaikos. Možda bih promenio tada menadžera, koji me je slagao za Real Madrid. Tražili su me 2001. godine, kada sam bio na vrhuncu karijere, ali je on to prećutao. Isto je bilo i za NBA - ispričao je Gurović.

Otkrio je da je za interesovanje Reala saznao tek mnogo kasnije, kada mu je tadašnji generalni menadžer madridskog kluba pokazao prepisku sa njegovim menadžerom.

1/4 Vidi galeriju Milan Gurović Foto: Kurir, Kurir 1 na 1

"Tetovažu nisam sakrio i nikada neću"

Veliku pažnju javnosti svojevremeno izazvala je njegova tetovaža generala Draže Mihailovića. Gurović je detaljno objasnio šta se zapravo dogodilo.

Istakao je da mu tetovaža nije bila zabranjena, već da je od njega traženo da je prekrije, što nije želeo da učini.

- Nisam hteo da je prekrijem iz principa. Da sam želeo da je krijem, ne bih je ni tetovirao na tom mestu. Rekli su da provociram, ali ja u tome nisam video nikakvu provokaciju. To je moje opredeljenje i nikada nisam razmišljao da je uklonim. Dok sam živ, biće sa mnom - rekao je Gurović. Naglasio je da nikada nije imao problem sa ljudima van Srbije zbog tetovaže, već da su najveće reakcije dolazile upravo iz njegove zemlje.

"Izdigao sam ćerku iz pakla"

Iako je ostvario veliku sportsku karijeru, Gurović kaže da nijedan trofej ne može da se poredi sa porodicom.

Na pitanje šta je njegov najveći ponos, bez razmišljanja je odgovorio: "Porodica".

Govoreći o vaspitanju, istakao je da ga je majka naučila poštenju i da je to vrednost od koje nikada nije odstupio. Osvrnuo i na period kada je, kako kaže, u javnosti bio predstavljen kao nasilnik zbog porodičnog slučaja koji je punio naslovne strane.

Istakao je da ga je najviše bolelo to što je njegova ćerka prolazila kroz težak period zbog svega što se pisalo, naglasivši da je upravo porodica pretrpela najveći teret medijske pažnje.

Kako je rekao, o toj temi dugo nije želeo da govori, ali je u Kurirovom podkastu iskreno ispričao kako je sve doživeo i koliko su ga pogodile optužbe i osude javnosti.

- Ja sam danas ponosan otac svoje ćerke koja je uspela, gde sam je ja lično izdigao iz pakla nečega. Bolje je i to što sam uradio, nego da danas plačem. Mene ne zanima ko šta priča, da sam siledžija ili nasilnik. Ko me poznaje, zna da nisam u tom fazonu, iskren je Milan Gurović, a više u svemu tome pogledajte u nastavku:

Podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede, na Jutjub kanalu Kurira. Budite uz Kurir, pretplatite se na kanal i uključite obaveštenja kako ne biste propustili naredne epizode.

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