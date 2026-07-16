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Bingam (25), visok 213 centimetara, naredne sezone će prvi put u karijeri igrati u Evroligi, nakon odlične sezone u VTB ligi.

Američki centar je prošle sezone u dresu Uniksa prosečno beležio 15,6 poena, 7,1 skok, 1,4 ukradene lopte i 1,8 blokada po utakmici, uz 64,3 odsto uspešnosti šuta za dva poena. Bio je najbolji bloker VTB lige, drugi skakač takmičenja, četvrti strelac i šesti po indeksu korisnosti sa prosekom od 19,9.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Fenerbahče 79:61, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Lato Klodian / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Evropsku karijeru započeo je u izraelskom Hapoelu iz Haife, a zatim je nastupao za Hapoel Holon, pre nego što je sredinom 2024. godine prešao u Hapoel Tel Aviv.

U dresu Hapoel Tel Aviva osvojio je Evrokup, iako je tokom sezone zbog upale srčane maramice bio primoran da pauzira veći deo takmičenja. Vratio se za završnicu sezone i značajno doprineo osvajanju trofeja odličnom igrom u odbrani