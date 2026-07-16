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Košarkaški klub Barselona saopštio je danas da je angažovao američkog plejmejkera Umodžu Gibsona, koji je sa katalonskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.

Gibson (28), visok 185 centimetara, u Barselonu stiže iz slovenačke Cedevita Olimpije, a transfer će biti zvanično kompletiran nakon što prođe lekarske preglede.

Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Amerikanac je četvrto pojačanje Barselone za narednu sezonu, posle dolazaka Olivijea Nkamue, Džoša Niba i Džastina Robinsona.

Španski mediji navode da se u narednim danima očekuje i ozvaničenje dolaska Aleksandera Sekulića na mesto glavnog trenera, nakon odlaska Ćavija Paskvala i neuspelih pregovora sa Paolom Galbiatijem, koji je za sada ostao na klupi Baskonije.

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