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Košarkaški klub Barselona saopštio je danas da je angažovao američkog plejmejkera Umodžu Gibsona, koji je sa katalonskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.

Gibson (28), visok 185 centimetara, u Barselonu stiže iz slovenačke Cedevita Olimpije, a transfer će biti zvanično kompletiran nakon što prođe lekarske preglede.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport

Amerikanac je četvrto pojačanje Barselone za narednu sezonu, posle dolazaka Olivijea Nkamue, Džoša Niba i Džastina Robinsona.