Barselona je potpisala američkog plejmejkera Umodžu Gibsona iz Cedevite Olimpije, čime je osnažila tim za narednu sezonu.
Košarka
BUM! BARSELONA DOVELA POJAČANJE IZ ABA LIGE! Amerikanac ostvario transfer karijere!
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Košarkaški klub Barselona saopštio je danas da je angažovao američkog plejmejkera Umodžu Gibsona, koji je sa katalonskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.
Gibson (28), visok 185 centimetara, u Barselonu stiže iz slovenačke Cedevita Olimpije, a transfer će biti zvanično kompletiran nakon što prođe lekarske preglede.
Barselona - Crvena zvezda 27.3.2026 Foto: @starsport
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Amerikanac je četvrto pojačanje Barselone za narednu sezonu, posle dolazaka Olivijea Nkamue, Džoša Niba i Džastina Robinsona.
Španski mediji navode da se u narednim danima očekuje i ozvaničenje dolaska Aleksandera Sekulića na mesto glavnog trenera, nakon odlaska Ćavija Paskvala i neuspelih pregovora sa Paolom Galbiatijem, koji je za sada ostao na klupi Baskonije.
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