Dosadašnji košarkaš Dubaija Aleksa Avramović novi je igrač turskog Bahčešehira.
Košarka
BUM! ALEKSA AVRAMOVIĆ NAPUSTIO DUBAI: Srpski reprezentativac stigao kod Aleksandra Đorđevića
Slušaj vest
Kako je danas saopšteno, srpski košarkaš igraće u sezoni 2026/2027 za Bahčešehir.
On će u turskom klubu sarađivati sa sunarodnikom trenerom Aleksandrom Đorđevićem.
Srpski 31-godišnji reprezentativac je prošle sezone imao problema sa povredom i odigrao je 22 utakmice u Evroligi za Dubai.
Avramović je tokom karijere igrao za Borac iz Čačka, OKK Beograd, Vareze, Unikahu, Estudijantes, Partizan i CSKA iz Moskve, odakle je prešao u Dubai.
Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
(Beta)
Reaguj
Komentariši