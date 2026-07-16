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Kako je danas saopšteno, srpski košarkaš igraće u sezoni 2026/2027 za Bahčešehir.

On će u turskom klubu sarađivati sa sunarodnikom trenerom Aleksandrom Đorđevićem.

Srpski 31-godišnji reprezentativac je prošle sezone imao problema sa povredom i odigrao je 22 utakmice u Evroligi za Dubai.

Avramović je tokom karijere igrao za Borac iz Čačka, OKK Beograd, Vareze, Unikahu, Estudijantes, Partizan i CSKA iz Moskve, odakle je prešao u Dubai.

Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Beta)

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