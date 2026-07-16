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Obradović se posle 14 godina vratio na mesto najvećih uspeha, a u razgovoru za zvanični sajt Panatinaikosa poručio je da je atinski klub za njega oduvek bio porodica.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Naš odnos je oduvek bio porodičan. Dimitris Janakopulos želi da pruži sve što može za Panatinaikos. Razgovor je bio izuzetno otvoren, obojica smo shvatili da je ovo prava prilika i još jednom želim da mu se zahvalim što me je vratio nazad", rekao je Obradović.

Žoc će ponovo sarađivati sa Majkom Batistom i Dimitrisom Dijamantidisom, dvojicom važnih članova šampionske generacije Panatinaikosa. Batist je potpisao trogodišnji ugovor kao pomoćni trener, dok se Dijamantidis vratio na rukovodeću funkciju, čiji naziv još nije preciziran.

"Presrećan sam što su se obojica vratila i što ćemo ponovo sarađivati. Još jednom velika zahvalnost Dimitrisu Janakopulosu što mi je omogućio da ih ponovo dovedem", istakao je Obradović.

Tu se i košarkaši koje je već trenirao Kostas Slukas, Matijas Lesor i Isak Bonga, košarkaši sa kojima je već sarađivao.

"Već sada imamo izuzetno ozbiljan roster, a sa novim pojačanjima bićemo spremni da se ‘pobijemo’ sa svima. Već sam trenirao Kostasa Slukasa, Matijasa Lesora i Isaka Bongu, što je ogroman plus jer se odlično poznajemo. Sada je ključno da izgradimo hemiju i međusobno poštovanje".

Za Obradovića rezultati neće biti jedino merilo uspeha. Od svojih igrača zahtevaće maksimalnu borbenost i odnos prema zelenom dresu.

"Sadašnjost i ono što dolazi daleko su važniji od prošlosti. Želim da vidim ekipu koja ‘gine’ na terenu. Želim da naši navijači sa svake utakmice odu kući srećni zbog načina na koji smo se borili. Za mene je to važnije od bilo čega drugog", zaključio je Obradović.