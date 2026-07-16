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"Nakon razgovora sa igračima koji su učestvovali u incidentu i sa Udruženjem NBA igrača (NBPA), svi smatraju da je najbolje da se ova neprijatna situacija ostavi iza nas i liga neće preduzimati nikakve dalje mere", rekao je portparol NBA za I-Es-Pi-En (ESPN).

Incident se dogodio prošlog petka u teretani jednog hotela u Las Vegasu.

Prema izvorima upoznatim sa događajem, Adebajo je prišao Hirou zbog njegovih kritika i komentara na društvenim mrežama, nakon što su sedam sezona igrali zajedno za Majami. Hiro je odgovorio tako da je to Adebajo shvatio kao provokaciju, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba. ;Izvori su naveli da je Adebajo udario Hiroa u bradu, ali postoje različite verzije događaja.

Prema tim izvorima, Hiro nije pao na zemlju, a prisutni u teretani zadržali su ga kako ne bi uzvratio.

Hiro je nedavno u sklopu velikog trejda prešao u Milvoki, a centar Janis Adetokunbo u Majami.

"Iskreno, samo pokušavam da nastavim dalje. Fokusiran sam na Milvoki i na pravljenje nečeg posebnog. Oni su upravo trejdovali najvećeg igrača u istoriji franšize, pa želimo da dođemo i pomognemo da nastave ono što su gradili", rekao je Hiro početkom sedmice za ESPN.

Hiro je prošle sezone u proseku postizao 20,5 poena, uz 4,8 skoka i 4,1 asistenciju u 33 utakmice, nakon što je propustio početak sezone zbog operacije levog skočnog zgloba.

Tokom sezone 2024/2025 izabran je za ol-star, kada je u 77 utakmica prosečno postizao 23,9 poena, 5,5 asistencija i 5,2 skoka.

Adebajo je trostruki ol-star i član najbolje defanzivne petorke NBA u sezoni 2023/2024. On je pet puta bio izabran u drugu najbolju defanzivnu petorku, uključujući i prošlu sezonu, u kojoj je prosečno postizao 20,1 poen i imao je 10 skokova, 3,2 asistencije i 1,2 ukradene lopte po utakmici.

U martu je u utakmici protiv Vašingtona ostvario rekord franšize pošto je postigao 83 poena.

(Beta)