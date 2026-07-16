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Pariz u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 26-godišnjim američkim plejmejkerom.

Etjen je prethodne dve sezone proveo igrajući za ekipu Bruklina u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), u kojoj je u prošloj sezoni u proseku beležio 7,9 poena, uz 39,8 odsto šuta za tri poena, 1,7 asistencija i 1,1 skok.

Beogradski mediji su Etjena povezivali i sa dolaskom u Partizan.

(Beta)