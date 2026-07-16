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Vanja Marinković ostaje u Partizanu i potpisao je ugovor na dve godine (1+1), saznaje "Meridijan sport".

1/4 Vidi galeriju Vanja Marinković pred poslednji napad Zvezde na derbiju Foto: Printscreen

Kao igrač ponikao u Partizanu, Vanja Marinković ima posebno mesto u klubu i punu podršku tokom oporavka od jedne od najtežih sportskih povreda - rupture Ahilove tetive. Upravo zato je Partizan pokazao poverenje i odlučio da mu ponudi novi ugovor, potvrđujući koliko računa na njega i u budućnosti.

Marinković je već započeo proces rehabilitacije i postepeno se vraća radu na terenu. Njegov cilj je da, kada medicinski tim proceni da je spreman i kada se bude osećao potpuno sigurno, dočeka povratak u takmičarski ritam u najboljoj mogućoj formi i ponovo doprinese ekipi.

Trener Đoan Penjaroja dobro poznaje kvalitete iskusnog beka još iz perioda zajedničkog rada u Baskoniji, zbog čega na njega ozbiljno računa. Dok traje oporavak, Marinković će biti važan deo tima kroz podršku saigračima, pomoć novim igračima u prilagođavanju i očuvanje timskog duha. Kada se oporavi, očekuje se da ponovo radi ono po čemu je prepoznatljiv – da istrči na parket i zaigra u dresu kluba kojem pripada.